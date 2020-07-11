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Dikkat! Ev konserveleri zehirleyebilir

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 16:27

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, ev konservelerinin hazırlanması sırasında yeterli ısıl işlem uygulanmadığı taktirde "clostridium botulinum" adı verilen bakteriden kaynaklı ve ölümle sonuçlanan gıda zehirlenmelerinin yaşanabileceğini belirtti.


Sibel Bölek, yaptığı açıklamada, konservenin, gıdaları  mevsimi dışında tüketmek için sıklıkla kullanılan gıda muhafaza yöntemlerinden  biri olduğunu söyledi.
 
Konserve hazırlıklarının genel olarak yaz aylarında başlayıp kış  aylarına kadar sürebildiğini ifade eden Bölek, ancak konserve hazırlanırken  malzemelerin satın alınmasından tüketimine kadar tüm aşamalarda hijyen  koşullarına dikkat edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.
 
Sibel Bölek, konservelerin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi  gerekenlere ilişkin bilgi vererek, şunları ifade etti:
 
"Ev konservelerinin hazırlanması sırasında yeterli ısıl işlem  uygulanmadığı taktirde 'clostridium botulinum' adı verilen bakteriden kaynaklı ve  ölümle sonuçlanan gıda zehirlenmesi yaşanabilmektedir. Gıda kaynaklı botulizmin  başlangıç belirtileri, toksinli gıdanın tüketiminden sonraki 18-36 saat arasında  ortaya çıkmaktadır. Zehirlenmenin erken belirtileri, belirgin halsizlik, zayıflık  ve baş dönmesidir. Bulanık görme, çift görme, ağız kuruluğu, konuşma ve  yutkunmada zorluk çekme, kalp atışında azalma, tansiyon düşüklüğü, nefes alıp  vermede zorluk, diğer kasların zayıflığı, ağrılı şişmeler, ciltte beklenmedik  renk değişiklikleri, terleme bozuklukları, karın ağrısı, bulantı, kusma ve  kabızlık genel belirtileri arasında yer almaktadır.  Zehirlenme riskini önlemek  için ev konservelerinin hazırlanması sırasında yeterli ısı ve basınç uygulamak ve  konserve gıdanın tüketim öncesi en az 10 dakika kaynatılması gerekmektedir."
 
Konservenin kapağına da dikkat
 
SBÜ Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel  Bölek, bu ürünlerin tüketimi sırasında dikkat edilmesi gereken bir başka noktanın  da konservenin kapağındaki değişimler olduğunu vurgulayarak, "Konservenin  kapağına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Kabarma, bombeleşme varsa asla  tüketilmemelidir. Kapak eğer sızdırmışsa, küflenme varsa kesinlikle bu  konservenin de tadına bile bakılmamalıdır." diye konuştu.
 
Kapağı açıldıktan sonra renginde ve kokusunda değişiklik varsa da  konserve gıdanın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkati çeken Bölek, şöyle  devam etti:
 
"Konserve yapımında paslı ya da paslanabilecek malzemelerden yapılmış  kapaklar kullanılmamalı, bunun yerine ısıya dayanıklı cam kaplar ve paslanmaz  kapaklar kullanılmalıdır. Kullanımdan önce mutlaka cam kavanozlar 15-20 dakika  kaynatılarak sterilize edilmelidir. Kapaklar her konserve yapımında  yenilenmelidir. Konserve ürünlerin tüketiminden sonraki 12-72 saatte başlayan  bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, bulanık görme, çift görme, kas zafiyeti,  solunum sıkıntısı gibi durumlarda mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurulmalı  ve hekime şikayetler anlatılırken konserve tüketildiği belirtilmelidir."
 

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Ev konserveleri zehir clostridium botulinum
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