Dikkat! Ev konserveleri zehirleyebilir

Sibel Bölek, yaptığı açıklamada, konservenin, gıdaları mevsimi dışında tüketmek için sıklıkla kullanılan gıda muhafaza yöntemlerinden biri olduğunu söyledi.

Konserve hazırlıklarının genel olarak yaz aylarında başlayıp kış aylarına kadar sürebildiğini ifade eden Bölek, ancak konserve hazırlanırken malzemelerin satın alınmasından tüketimine kadar tüm aşamalarda hijyen koşullarına dikkat edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Sibel Bölek, konservelerin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi vererek, şunları ifade etti:

"Ev konservelerinin hazırlanması sırasında yeterli ısıl işlem uygulanmadığı taktirde 'clostridium botulinum' adı verilen bakteriden kaynaklı ve ölümle sonuçlanan gıda zehirlenmesi yaşanabilmektedir. Gıda kaynaklı botulizmin başlangıç belirtileri, toksinli gıdanın tüketiminden sonraki 18-36 saat arasında ortaya çıkmaktadır. Zehirlenmenin erken belirtileri, belirgin halsizlik, zayıflık ve baş dönmesidir. Bulanık görme, çift görme, ağız kuruluğu, konuşma ve yutkunmada zorluk çekme, kalp atışında azalma, tansiyon düşüklüğü, nefes alıp vermede zorluk, diğer kasların zayıflığı, ağrılı şişmeler, ciltte beklenmedik renk değişiklikleri, terleme bozuklukları, karın ağrısı, bulantı, kusma ve kabızlık genel belirtileri arasında yer almaktadır. Zehirlenme riskini önlemek için ev konservelerinin hazırlanması sırasında yeterli ısı ve basınç uygulamak ve konserve gıdanın tüketim öncesi en az 10 dakika kaynatılması gerekmektedir."

Konservenin kapağına da dikkat

SBÜ Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, bu ürünlerin tüketimi sırasında dikkat edilmesi gereken bir başka noktanın da konservenin kapağındaki değişimler olduğunu vurgulayarak, "Konservenin kapağına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Kabarma, bombeleşme varsa asla tüketilmemelidir. Kapak eğer sızdırmışsa, küflenme varsa kesinlikle bu konservenin de tadına bile bakılmamalıdır." diye konuştu.

Kapağı açıldıktan sonra renginde ve kokusunda değişiklik varsa da konserve gıdanın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkati çeken Bölek, şöyle devam etti: