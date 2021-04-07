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Dikkat çeken ziyaret! NATO'dan Rusya'ya gözdağı!

AA |  07 Nisan 2021 Çarşamba - 22:31 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 22:31

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin had safhaya ulaştığı dönemde, NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach, Lviv şehrine kritik bir ziyarette bulundu.


Ukrayna’nın Donbas bölgesinde ateşkes süresinin geçtiğimiz hafta dolmasından sonra bölgede ciddi askeri hareketlilik başladı. Rusya, Ukrayna sınırı boyunca bu hafta başında 28 taburunu yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını devam ettiriyor.
 
Kırım'ın ilhakı ile iki ülkesinde yaşanan gerginlik bir kez daha had safhaya ulaştı.
 
NATO'DAN UKRAYNA'YA 'ASKERİ' ZİYARET
 
Tüm bu gelişmelerin ışığında NATO'dan dikkat çeken bir ziyaret geldi. NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.
 
"BÖLGEDEKİ GÜVENLİK DURUMUNU ELE ALDIK"
 
Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı. NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.
 
Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

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