Dikkat! 7 bin 500 lirayı almak için 10 gününüz var

30 yıldan fazla hizmeti olan emekli memurlara ödenecek ikramiye fark ücretleri için son başvuru süresi 27 Ocak'ta bitiyor. Emeklilerin hak kaybına uğramaması için SGK'ya başvurması gerekiyor.

İkramiye farkının ne kadar olacağı memur un ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak ve emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin hükümler dikkate alınarak kendilerine veya hak sahiplerine ikramiyeler ödenecek. Emeklilerin yıllık ikramiye bedelleri her tam yıl için 50 liradan az olamıyor. Toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 liranın altında olmayacak.

İKRAMİYE FARKI 3 AY İÇİNDE ÖDENECEK

İkramiye farkının 7.500 liraya kadar olan kısmı müracaat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek. Güneş'ten Arif Temir'in yazısına göre, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecek. Yıllık en fazla ikramiye miktarı yaklaşık 3.400 lira civarında olacak.

SON BAŞVURU 27 OCAK

6770 sayılı Kanuna göre, hak sahiplerinin kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor. Bugüne kadar başvuru yapmamış olanlar 27 Ocak 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra müracaat edenler ikramiye farkı haklarını kaybetmiş olacaklar.

DUL VE YETİMLER DE BAŞVURABİLECEK

30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklisi vefat etmişse, hak sahibi olan dul ve yetim maaşı alanlar da başvuru yaparak ikramiye farklarını alabilecekler. Daha önce ikramiye farkı için başvuru yapmış olanların tekrar başvuru yapmalarına gerek yok.