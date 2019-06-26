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DİKKAT! 60 bin lira cezası var...

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 11:13 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 11:21

Ordu'da ilk defa 1993 yılında tespit edilen, yapılan 5 yıllık çalışma sonrasında literatüre alınan "Mis/Akkuş Zambağı"nı koparanlar, her kök için 60 bin lira ceza ödeyecek.


Zengin floraya sahip Ordu, 130'u endemik olmak üzere bin 700'ün  üzerinde kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Akkuş ilçe kırsalında dağlık  bölgede haziran ayında kendisini gösteren ve 15-20 günlük ömrü olan soğanlı bitki  türü Mis/Akkuş Zambağı, meraklıları bölgeye çekiyor.
 
Orman İşletme Müdürlüğünce korunan türün çiçek açmasıyla birçok  bölgeden fotoğraf tutkunları da yöreye gelmeye başladı.
 
Akkuş Orman İşletme Müdürü Soner Yılmaz, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Mis/Akkuş Zambağı"nın dünyada sadece Akkuş ilçesinde yetiştiğini  belirterek, ilk defa 1993 yılında iki bilim adamı tarafından fotoğraflandığını  söyledi.
 
Daha sonra yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda zambağın 1998  yılında literatürde yerini aldığını kaydeden Yılmaz, bitkinin Latince "Lilium  Akkusianum" olarak bilindiğini ifade etti.
 
Yılmaz, yaklaşık 1,5 metre boyunda olan "Mis/Akkuş Zambağı"nın bu  aylarda çiçek açmaya başladığını ve görenleri büyülediğini kaydederek, iklim  şartlarına göre bitkinin 15-20 gün ömrü olduğunu aktardı.
 
Bitkinin yaklaşık 2 bin rakımlı yörede yetiştiğini kaydeden Yılmaz,  "Mis/Akkuş Zambağı"nın orman sahalarının önemli kısmında görüldüğünü bildirdi.
 
Her kökün cezası 60 bin lira
 
Yılmaz, Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimleri olarak tüm ormanları  korumakla görevlendirildiklerini belirterek, "Korumasını yaptığımız bitkilerden  biri de Mis/Akkuş Zambağı. Bitki endemik bir tür olduğundan zaten koruma  altındadır. Bu zambağın bir tanesinin kökünün koparılması ya da yerinin  değiştirilmesinin cezası her bir kök için 60 bin liradır." dedi.
 
Vatandaşlara çağrıda bulunan Yılmaz, "Yöre halkımız bu bitkinin  yanında yabancı ve şüpheli birini gördüklerinde hemen kolluk kuvvetlerine ve  bizlere haber versinler. Kesinlikle bu bitkinin koparılmasına ve taşınmasına  müsaade etmesinler." diye konuştu.
 

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