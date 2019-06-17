17 Haziran 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
30°C / 22°C
GALERİ VİDEO
BIST 91.541 0.83 EURO 6,5980 -0.20
USD 5,8800 -0.28 ALTIN 252,220 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dikkat! 22 Temmuz'a kadar kapalı olacak

AA |  17 Haziran 2019 Pazartesi - 13:17 | Son Güncelleme : 17 06 2019 - 13:17

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor.


Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan,  bayram ve sınav günlerinde ara verilen üst yapı yenileme çalışmaları yeniden  başladı.
 
Çalışma kapsamında ekipler, güzergahta asfaltlama işlemi  gerçekleştiriyor.
 
İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası,  çalışmaların biteceği 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı  kalacak.
 
Kara yolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela  çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu  gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
 
Sürücüler, D-100 kara yolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar  otoyola girebiliyor.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.