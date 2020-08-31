Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanır sorusu 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık eğitime tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. 9 Ağustos'ta yapılan DGS için adayların gözü ÖSYM tarafından açıklanacak DGS sonuçlarında. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman? İşte DGS sonuç açıklama tarihi ve tercihler ile ilgili merak edilenler...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta yapıldı. 2 yıllık ön lisans programlarını bitiren ve eğitimini lisans eğitimi ile 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman? İşte DGS sonuç açıklama tarihi ve tercihler ile ilgili merak edilenler...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin aday işlemleri merkezinden öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrenciler, kimlik bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek. Sonuçların açıklamasıyla birlikte DGS kontenjanları açıklanacak ve ardından tercih aşamasına geçilecek. Tercih tarihlerinin sonuçların açıklanmasıyla birlikte duyurulması bekleniyor.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.