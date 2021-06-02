Dijital performans platformundan sanatçılara destek

Dijital performans platformu ve müzisyen pazaryeri Musixen, kademeli normalleşme sürecinde eğlence mekanlarının açılmaması yönünde alınan karar üzerine müzisyenler için başlatılan fatura dayanışma kampanyasına destek sağladığını bildirdi.

Kademeli normalleşme sürecinde faaliyetlerine devam edemeyecek eğlence mekanlarında görev yapan müzisyenlere destek olmak amacıyla harekete geçen Musixen’in kurucusu Çağrı Bozay, “Müzisyenlere destek için hemen Haluk Levent ile iletişime geçtik. Musixen olarak AHBAP platformuna 50 bin TL’lik bağışta bulunarak çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik” dedi.

“PANDEMİNİN ETKİSİNİ EN ÇOK HİSSEDEN SEKTÖRLERDEN BİRİ”

Yeni bir iş modelini hayata geçirdiklerini ifade eden Musixen’in Kurucusu Çağrı Bozay şu ifadeleri kullandı:

“Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Hemen her sektör pandemi sürecinden etkilendi. Pandeminin etkisini en çok hisseden sektörlerin başında ise performans sanatları, müzik, eğlence sektörü geliyor. Musixen olarak 2019 yılında startını verdiğimiz platformumuz bu dönemde sanatçılar için çok daha anlamlı hale geldi ve maddi olarak gelir kayıplarını bir nebze olsa da en aza indirmelerine destek oldu. Kademeli normalleşmede eğlence mekanlarının açılmayacak olması üzerine sanatçılar için başlatılan fatura dayanışma kampanyasına destek için hemen sanatçı Haluk Levent ile iletişime geçtik. Musixen olarak AHBAP platformuna 50 bin TL’lik bağışta bulunarak çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik.”

Dijital performans platformu Musixen, biletleme, oyunlaştırılmış bağış, kişiselleştirilmiş video lar gibi çeşitli yöntemlerle sanatçılara maddi kazanç elde edebilme imkanı yaratıyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir hediye elmas başına gelir elde ederken, platformun düzenlediği biletli yayınlarda ise, gelirin yüzde 80’ini kazanıyor.

Musixen ayrıca kullanıcılara kişiselleştirilmiş videolar ile özel günlerde sevdikleri için hediye alternatifi de sunuyor. Kişiye özel video hazırlanabilen bu uygulama üzerinden elde edilen gelirin tamamının müzisyenlere aktarıldığı bildirildi.