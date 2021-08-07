Dijital Öğretmenler Projesi’nin yeni dönem başvuruları başladı!

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitimin her alanında faydalanabileceği dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini amaçlayan dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim dönemi başvuruları başladı. Başvurular 6 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında Dijital Öğretmenler web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, Dijital Öğretmenler Projesi başvurusu nasıl yapılır? Dijital Öğretmenler Projesi'ne kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...

Dijitalleşmenin hızlanmasıyla dijital araçlarla eğitim in etkinliğini artırmak amacıyla ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile hayata geçirilen, Dijital Öğretmenler projesinin yeni eğitim dönemi başvuruları açıldı. Proje kapsamında eğitim almak isteyen öğretmenler 6 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında Dijital Öğretmenler web sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri hedeflenen Dijital Öğretmenler Projesi’nin tamamlanan ilk iki döneminde şu ana kadar 2 bin öğretmene eğitim verilirken, proje kapsamında üçüncü dönemde de 15 ilden yeni 1.000 öğretmene daha ulaşılacak.

AKADEMİSYENLERDEN KAPSAMLI CANLI DERSLER

İki bölümden oluşan eğitimlerin 8 hafta sürecek ilk bölümünde öğretmenler; dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri konularında çevrim içi canlı ve video derslere katılacak. Eğitimlerin ilk bölümünü tamamlayan öğretmenler arasından belirlenecek 100 öğretmene ise ilk bölüme ek olarak, canlı ve video derslerinden oluşan sanal gerçeklik eğitimi verilecek. Eğitimlerin sonunda ise öğretmenlere katılım ve başarı sertifikaları verilecek.

DİJİTAL ÖĞRETMENLER PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeye, MEB ’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 13 Eylül 2021 tarihine kadar https://dijitalogretmenler.com/basvuru/ sitesi üzerinden başvurabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor.

Projeye başvuru alınacak iller ise şöyle: