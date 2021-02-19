Dijital Öğretmen projesine 15 ilde 1000 öğretmen alınacak! İşte başvuru şartları!

Öğretmenler merakla bekliyordu ve belli oldu. Başvurular 9 Şubat'ta başladı. İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmen projesi için 1000 öğretmen aranıyor. Proje kapsamında 15 ilden 1.000 öğretmene dijital vatandaşlıktan yaratıcı düşünmeye uzanan 10 haftalık bir eğitim verilecek. Projede yer almak isteyen öğretmenler 9 Şubat – 14 Mart tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Peki, Dijital Öğretmen projesi başvurusu nasıl yapılır? İşte Dijital Öğretmen projesi başvuru şartları...
1000 ÖĞRETMEN İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!
ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen ve ilk döneminde 1.000 öğretmenin dijital beceriler edinmesine katkıda bulunan Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuruları 9 Şubat'ta başladı.
DİJİTAL ÖĞRETMEN PROJESİ HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini ve bu becerileri ilkokul–ortaokul öğrencilerine aktarmalarını hedefleyen projenin yeni döneminde 15 ilden 1.000 öğretmene ulaşılacak. Eğitimleri alan öğretmenlerin yaklaşık 30 bin öğrencinin dijital okuryazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor. Projeye başvuru alınacak iller ise şöyle sıralanıyor: Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Samsun, Trabzon, Van.
SERTİFİKA VERİLECEK!
Proje ile dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri öğretmenlere aktarılacak. İki bölümden oluşan projenin ilk bölümü 10 hafta sürecek. Çevrim içi canlı ve video derslerinden oluşacak ilk bölümün ardından seçilecek 100 öğretmene sanal gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim sağlanacak. Eğitime katılan öğretmenlere sertifika verilecek.
DİJİTAL ÖĞRETMEN PROJESİNE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Projeye MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri 14 Mart 2021 tarihine kadar başvurabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor.