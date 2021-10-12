Dijital eğitimin öncüleri güçlerini birleştirdi

4 yaş ve üzeri milyonlarca çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olan eğitici zeka oyunları ve fitness/spor uygulaması MentalUP, kendini geliştirmek isteyen herkese, istediği eğitim e en uygun fiyatla erişme imkanı sağlayan dijital eğitim platformu Kolay Kampüs’e (www.kolaykampus.com) içerik ve programlar sağlayacak.

Çocukların ders ve okul başarısının yanında zihinsel ve bedensel gelişimlerinin de öneminin farkında olan MentalUP, Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) kullanıcılarına dijital eğitim, fiziksel egzersizler ve zeka gelişimi odaklı içeriklerin yanı sıra zeka oyunları konusunda da içerik sunacak. Reklam sız olarak sunulan oyunlar ve egzersizler vasıtasıyla çocuklar, eğlenirken öğrenme deneyimini de yaşamış olacaklar.

Oyun Oynar Gibi Öğrenme

Çocukların ders başarısını artırmada en önemli adımlardan birinin eğlenceli zaman geçirmek olduğuna vurgu yapan MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, “Biz MentalUP ailesi olarak çocukların eğlenirken öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Öğrenme deneyimi sırasında aynı zamanda eğlenen çocukların okul ve ders başarısının da arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda MentalUP egzersizlerinin eğitici ve öğretici olduğu kadar eğlenceli olmasını gözetiyoruz.” şeklinde konuştu.

Oyunları ve egzersizleri; alanında uzman eğitmenler, akademisyenler ve oyun tasarımcıları ile birlikte geliştirdiklerini de aktaran Özgündüz, şöyle devam etti:

“4 yaş ve üzeri çocukların okul ve ders başarısını artıran MentalUP’ta dikkat, hafıza, mantık, problem çözme gibi çok geniş bir yelpazede 100’den fazla oyun ve 600’den fazla zihinsel egzersiz mevcut. Çocuklar, Eğitim 4.0 kavramının doğasına uygun olarak tek bir alanda değil, bütünsel olarak ve birden fazla alanda zeka oyunları oynayabiliyor. Bu oyunlar ile zaman geçiren ve kendi potansiyellerini keşfetme şansına erişen çocuklar, oyun oynar gibi öğrenme imkanı da buluyorlar. Aynı zamanda her günün sonunda kişiye özel olarak sunulan detaylı performans raporu ile geliştirilmesi gereken becerilerini görebiliyorlar.”

Çocuklar için Evde Spor

Pandemi sebebiyle evimize kapanıp hareketsiz kaldığımız zamanların sağlık açısından doğurabileceği handikapları da düşünerek fitness egzersizlerini de uygulamaya dahil ettiklerine dikkat çeken Özgündüz, “Çocukların pandemi döneminde de fiziksel egzersizler yapmaları ve enerjilerini atmaları düşüncesinden yola çıkarak uzman eğitmenlerle fitness egzersizleri hazırladık ve MentalUP içerisine dahil ettik. Titizlikle hazırlanan bu egzersizler ile hem çocuklar hem de ebeveynler fiziksel anlamda daha sağlıklı olma şansına sahip oluyorlar.” dedi.

Reklamsız Çocuk Uygulaması

Güvenli internet ve güvenli teknoloji kavramlarının günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğunun altını çizen MentalUP’ın diğer kurucu ortağı Reşit Doğan, “Reklamsız çocuk uygulaması olarak çocukların olduğu kadar ebeveynlerinin de güvenle tercih ettiği MentalUP, uygulama içerisinde hiçbir şekilde reklam barındırmıyor. Böylelikle çocukları, internetin zararlı içeriklerinden korumak adına da anne-babalara yardımcı oluyor.” diye konuştu.

Ekran bağımlılığı konusunda da ebeveynlerin endişelerini anladıklarını belirten Doğan, şunları söyledi: “Günde sadece 20 dakika süren egzersizler ile çocukların uzun süre ekran başında kalmalarının da önüne geçmeye çalışıyoruz. Düzenli bir şekilde günlük egzersizlerini tamamlayan çocukların zihinsel becerileri çok kısa bir sürede gelişim gösteriyor.”

Pandemi ile birlikte değişen eğitim dünyasında, dijital eğitim platformlarına büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Kolay Kampüs İş Geliştirme Direktörü Orçun Akın, “Okul öncesi eğlenceli eğitim, 1-12. sınıflar için okula yardımcı kaynaklar, sınavlara hazırlık, yetişkin ve kişisel gelişim eğitimleri kategorilerinde aranan her tür içeriği, reklamsız ve en uygun fiyata sunuyoruz. Eğitim artık sadece okul, ders kitabı ve öğretmen ile sınırlı değil. Günümüzde Z kuşağının beklentisi daha çok dijital ortamda ve kendi öğrenme hızında, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen eğlenceli içeriklere erişmek. Bu bağlamda MentalUP, eğlence ile eğitimin ne denli güzel buluşabileceğini gösteriyor. Çocukların okuldaki ve hayattaki başarılarını artıracak uygulamaları Kolay Kampüs platformunda kullanıcılarımıza sunmak bizim için de çok kıymetli” dedi.

MentalUP uygulamasında neler var?

Tamamen yerli bir uygulama olan MentalUP, dünya genelinde 100’den fazla ülkede 10 milyondan fazla çocuk tarafından kullanılan bir zeka gelişimi ve fitness/spor uygulaması. Telefon, tablet ve bilgisayardan kullanılabiliyor. Pedagog onaylı, TÜBİTAK destekli ve reklamsız bir uygulama olmasının yanında aynı zamanda ilgi çekici egzersizleri ile oyun oynar gibi öğrenme deneyimi sunuyor.

? Günlük sadece 20 dakikaya ihtiyaç duyduğu için ekran bağımlılığı riskini azaltıyor.

? Uygulama içerisinde reklam olmadığından zararlı içeriklerden koruyor.

? Düzenli kullanılırsa zihinsel becerileri geliştiriyor.

? Pedagog, akademisyen ve uzman oyun tasarımcılarının ortak çabasıyla hazırlandı.

? Türkiye’de birçok lider eğitim kurumu tarafından tercih ediliyor.

? TÜBİTAK desteğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerince geliştirildi

? Play Store ve App Store’da en yüksek puana sahip uygulamalardan biri.

www.kolaykampus.com’a ücretsiz üye olarak, MentalUP uygulamasına Kolay Kampüs’e özel indirimlerle hemen ulaşabilirsiniz.