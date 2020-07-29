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Dijital Dönüşüm Ofisi'nden Whatsapp yasağı iddiaları ile ilgili açıklama

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:25 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 17:29

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, basında ve sosyal medyada yer alan Whatsapp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının yasaklanması yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz'da Dijital Dönüşüm  Ofisince yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamında, Whatsapp,  Telegram gibi uygulamaların yasaklandığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer  alan haberlere yönelik açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
 
Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması,  etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği  bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına  yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamu  kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı hizmeti veren işletmelerce uyulması  gereken tedbirlerin 6 Temmuz 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile  yürürlüğe girdiği anımsatıldı.
 
 Söz konusu Genelge ve Rehberin kamu kurum ve kuruluşları ile kritik  altyapı işleten işletmeleri kapsadığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere  yer verildi:
 
 "Rehber içeriğinde, ülkemizin verisinin ülkemizde kalması ve veri  mahremiyeti konusunda bilinçli olunması vurgulanmıştır. Rehberde dijital  altyapılarımızın siber saldırılara karşı mukavemetinin artırılması amacıyla  kritik bilgi ve verilerin saklanma esaslarından kodlu ve kriptolu haberleşmeye,  sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli verilerin paylaşımından elektromanyetik  yayılım güvenliğine, endüstriyel kontrol sistemleri güvenliğinden bulut bilişim  güvenliğine kadar birçok konuda alınması gereken tedbirler seviyelendirilmiş  olarak yer almaktadır. "
 
Rehberde "Anlık Mesajlaşma Güvenliği" başlığı altında kurumsal veri ve  haberleşme güvenliğinin sağlanması amacıyla yerli ve milli uygulamaların tercih  edilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "Yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının kullanımına ilişkin tedbir  maddesi, sadece gizlilik içeren kurumsal haberleşme ve belge paylaşımına  yöneliktir. Anılan tedbir maddesi ile kamu personelinin kişisel haberleşmelerde  kullandığı anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelik herhangi bir düzenleme ve  kısıtlama bulunmamaktadır. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi özelinde yer alan  tedbir maddeleri kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmeleri  kapsamakta, kişilerin haberleşme hürriyetine müdahale edecek herhangi bir içerik  barındırmamaktadır. Basında ve sosyal medyada yer alan Whatsapp, Telegram gibi  mesajlaşma uygulamalarının yasaklanması yönündeki haberler gerçeği yansıtmamakta  olup, vatandaşlarımızın ve kamu personelimizin günlük hayatlarında kullandıkları  iletişim uygulamalarına yönelik bir kısıtlama kesinlikle söz konusu değildir." 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

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