Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor

Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana Ar-Ge çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte "askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi" hedefliyor.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız sistemlere yönelik çalışmalarının yaklaşık 1,5-2 yıl öncesine uzandığını söyledi.

Robotik otonom sistemler başlığı altında insansız hava ve kara araçlarına yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Solmaz, çalışmalar kapsamında orta sınıf birinci seviye insansız kara araçlarında ciddi mesafe katettiklerini belirtti. Solmaz, insansız hava araçlarında da bulut altı kategorisinde çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Bu sistemlerin müşterek harekat yapabilmesi ve platformlara akıl katarak bunun desteklenmesini amaçladıklarını vurgulayan Solmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıç noktasındaki hedefimiz, platform bağımsız olarak, platformları farklı üreticilerimiz geliştirebilirler, bunlara akıl katabilmek, geliştirdiğimiz sürü algoritmalarıyla bu platformlarımızın ortak görev yapmasını sağlamak, müşterek harekatı desteklemek. Gerektiğinde insansız hava ve kara aracı, ilerde insansız deniz araçlarıyla beraber görev planlamasını ortak yapıp, görev paylaşımıyla özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarımızın sahadaki desteklerinin ya da varlıklarının etkinliğini artırabilmek istiyoruz."

Yürüttükleri çalışmalarla insansız hava ve kara araçlarına ortak görev yaptırabilir noktaya geldiklerini dile getiren Solmaz, "Orta sınıf birinci seviye insansız kara aracı olarak geliştirilen Barkan'ın, BAHA ismi verilen bulut altı insansız hava aracıyla birlikte ya da bunlara ilave diğer dronelerle beraber ortak görev yapabilecek, görev paylaşımı yapabilecek, bunlara akıl katarak sürü görevinde bulunabilecek yapıya ulaşmış durumdayız." dedi.

Barkan "aklını konuşturacak"

Daha önce 2 prototip insansız kara aracı geliştirdiklerini anlatan Solmaz, Barkan'ın birçok testten geçtiğini söyledi.

Barkan'ın silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Solmaz, "Çalışmamız sadece araç üzerine değil. En büyük amacımız, bu araçlara, platformlara yapay zeka destekli akıl katabilmek. Araçlarımızın insansız hava araçlarıyla diğer insansız kara araçlarıyla ya da diğer insanlı unsurlarla ortak görev yapabilecek ve görev paylaşımı yapabilecek, sahadaki etkinliğimizi artırabilecek kabiliyette olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Barkan'ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf birinci seviye kategorisindeki teknik şartname kriterlerini karşılayacak şekilde 500 kilogram civarında ağırlığa sahip olduğunu ifade eden Solmaz, araca uzaktan komutalı Sarp silah sistemi entegre ettiklerini belirtti. Solmaz ayrıca araçtaki birçok haberleşme cihazıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle de operatöre geniş bir görüş imkanı sunduklarını kaydetti.

Solmaz, "Barkan'dan sonra ağır sınıf diye tabir edilen özellikle otonom ve robotik insansız kara araçlarında çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Hedef bu yıl sahaya sunmak

Proje takvimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Muhittin Solmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Hedefimiz bu araçlarımızla ilgili ilk saha denemelerine temmuz , ağustos ayı itibarıyla başlamak. Sahadan gelecek geri beslemelere göre araçlarımıza birtakım modifikasyonlar olacağı aşikardır. Birtakım iyileştirmeler de gerekli olabilir. Bu yılın sonuna doğru araçlarımızı artık sahada görebilmek ve bu araçlarımızı özellikle bulut altı insansız hava araçlarıyla destekleyip ortak görev yapabilecek unsurları sahada kullanıma vermek istiyoruz. İlk insansız hava aracımız da haziran itibarıyla sahada yerini alacaktır."

Nihai amaçlarının "dijital birliğe" geçmek ve sahadaki unsurlara dijital birliklerle katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Solmaz, şunları kaydetti:

"Otonom ve robotik sistemlerle beraber dijital birlikteki kabiliyet ve yetkinliğini artırmak istiyoruz. Türkiye'nin özellikle etrafındaki kritik bölgelerdeki varlığını daha hissedilebilir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendimizi daha eminde hissettirecek çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerine destekçi olabilmek amacındayız. Bizim için önemli olan can. Askeri unsurlarımızın canları bizim için çok değerli, kıymetli. Harekatta onlara destekçi olabilmek, maksimum seviyede fayda sağlamak ve onların istekleri doğrultusunda görev yapabilecek sistemleri ve teknolojileri sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."