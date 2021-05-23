23 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.452 0.14 EURO 10,2830 0.21
USD 8,4280 0.56 ALTIN 508,680 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor

AA |  23 Mayıs 2021 Pazar - 17:57 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 17:57

HAVELSAN'ın bir süredir üzerinde çalıştığı "dijital birlik" konseptinde kullanılmak üzere geliştirdiği silahlı insansız kara aracı Barkan, yakın zamanda sahaya çıkacak.


Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana Ar-Ge  çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden  geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte "askeri ve sivil amaçlı kara, hava,  deniz ve uzay araçlarında otonomi" hedefliyor.
 
HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, insansız sistemlere yönelik çalışmalarının yaklaşık 1,5-2 yıl  öncesine uzandığını söyledi.
 
Robotik otonom sistemler başlığı altında insansız hava ve kara  araçlarına yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Solmaz, çalışmalar  kapsamında orta sınıf birinci seviye insansız kara araçlarında ciddi mesafe  katettiklerini belirtti. Solmaz, insansız hava araçlarında da bulut altı  kategorisinde çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
 
Bu sistemlerin müşterek harekat yapabilmesi ve platformlara akıl  katarak bunun desteklenmesini amaçladıklarını vurgulayan Solmaz, şu ifadeleri  kullandı:
 
 "Başlangıç noktasındaki hedefimiz, platform bağımsız olarak,  platformları farklı üreticilerimiz geliştirebilirler, bunlara akıl katabilmek,  geliştirdiğimiz sürü algoritmalarıyla bu platformlarımızın ortak görev yapmasını  sağlamak, müşterek harekatı desteklemek. Gerektiğinde insansız hava ve kara  aracı, ilerde insansız deniz araçlarıyla beraber görev planlamasını ortak yapıp,  görev paylaşımıyla özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarımızın  sahadaki desteklerinin ya da varlıklarının etkinliğini artırabilmek istiyoruz."
 
Yürüttükleri çalışmalarla insansız hava ve kara araçlarına ortak görev  yaptırabilir noktaya geldiklerini dile getiren Solmaz, "Orta sınıf birinci seviye  insansız kara aracı olarak geliştirilen Barkan'ın, BAHA ismi verilen bulut altı  insansız hava aracıyla birlikte ya da bunlara ilave diğer dronelerle beraber  ortak görev yapabilecek, görev paylaşımı yapabilecek, bunlara akıl katarak sürü  görevinde bulunabilecek yapıya ulaşmış durumdayız." dedi.
 
Barkan "aklını konuşturacak"
 
Daha önce 2 prototip insansız kara aracı geliştirdiklerini anlatan  Solmaz, Barkan'ın birçok testten geçtiğini söyledi.
 
Barkan'ın silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara  destek verebilmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Solmaz, "Çalışmamız sadece  araç üzerine değil. En büyük amacımız, bu araçlara, platformlara yapay zeka  destekli akıl katabilmek. Araçlarımızın insansız hava araçlarıyla diğer insansız  kara araçlarıyla ya da diğer insanlı unsurlarla ortak görev yapabilecek ve görev  paylaşımı yapabilecek, sahadaki etkinliğimizi artırabilecek kabiliyette olması  önemli." değerlendirmesinde bulundu.
 
Barkan'ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf  birinci seviye kategorisindeki teknik şartname kriterlerini karşılayacak şekilde  500 kilogram civarında ağırlığa sahip olduğunu ifade eden Solmaz, araca uzaktan  komutalı Sarp silah sistemi entegre ettiklerini belirtti. Solmaz ayrıca araçtaki  birçok haberleşme cihazıyla uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle de  operatöre geniş bir görüş imkanı sunduklarını kaydetti.
 
 Solmaz, "Barkan'dan sonra ağır sınıf diye tabir edilen özellikle  otonom ve robotik insansız kara araçlarında çalışmalarımızı devam ettireceğiz."  diye konuştu.
 
Hedef bu yıl sahaya sunmak
 
Proje takvimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Muhittin Solmaz, şu  bilgileri paylaştı:
 
 "Hedefimiz bu araçlarımızla ilgili ilk saha denemelerine temmuz,  ağustos ayı itibarıyla başlamak. Sahadan gelecek geri beslemelere göre  araçlarımıza birtakım modifikasyonlar olacağı aşikardır. Birtakım iyileştirmeler  de gerekli olabilir. Bu yılın sonuna doğru araçlarımızı artık sahada görebilmek  ve bu araçlarımızı özellikle bulut altı insansız hava araçlarıyla destekleyip  ortak görev yapabilecek unsurları sahada kullanıma vermek istiyoruz. İlk insansız  hava aracımız da haziran itibarıyla sahada yerini alacaktır."
 
Nihai amaçlarının "dijital birliğe" geçmek ve sahadaki unsurlara  dijital birliklerle katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Solmaz, şunları  kaydetti:
 
"Otonom ve robotik sistemlerle beraber dijital birlikteki kabiliyet ve  yetkinliğini artırmak istiyoruz. Türkiye'nin özellikle etrafındaki kritik  bölgelerdeki varlığını daha hissedilebilir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları  olarak kendimizi daha eminde hissettirecek çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ve  emniyet güçlerine destekçi olabilmek amacındayız. Bizim için önemli olan can.  Askeri unsurlarımızın canları bizim için çok değerli, kıymetli. Harekatta onlara  destekçi olabilmek, maksimum seviyede fayda sağlamak ve onların istekleri  doğrultusunda görev yapabilecek sistemleri ve teknolojileri sunabilmek için  çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
 
  
 
 

ETİKETLER

HAVELSAN HAVELSAN silah dijital
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.