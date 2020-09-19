Didim Belediyesinde skandallar bitmiyor! Tecavüz sonrası şimdi de bu! 50 milyon...

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, belediye şirketi DİBEL Müdürü Öner Ç. ile birlikte, meclis üyesi Ali Ç.'nin çiftliğinde alkol ve uyuşturucu verdikleri S. T.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla ilgili skandal büyüyor. Olay sırasında çiftlik evinde bulunduğu ve tecavüzü izlediği belirtilen Didim Belediye Başkanı Yardımcısı Emine Öznür G.'nin ise kariyer basamaklarını hızla değil adeta koşarak çıktığı görüldü.

2008'de Akbük Belde Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Öznur G., 2013'te memur oldu. 2014'te ise Didim Belediyesi 'ne geçti. Aynı yıl İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne getilen Öznur G., 2018'de de Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Didim Belediyesi'nde göreve başladıktan sonra 4 yıl gibi kısa bir sürede memurluktan başkan yardımcılığına yükselen Öznur G.'nin kendisinin ve çevresinin serveti de hızla arttı.

48 GAYRİMENKUL

Bu sürede Öznur G. Didim'de iki daire alırken, eşi Taner G.'nin üzerinde ise bir Didim'de 122 metrekare çamlık, 4'ü arazi olmak üzere toplam 13 tapu kaydı oldu. Emekli babası Alaattin D.'nin üzerinde, 8'i Konya Seydişehir 'de 8 tarla, biri de Didim'de 227 metrekare dubleks ev olmak üzere toplam 18 tapu kaydı, ev kadını olan annesi Ayşe D.'nin üzerinde de 3'ü Seydişehir'de tarla, 2'si bahçe, biri Didim'de avlulu ev, biri İzmir Buca 'da apartman dairesi, biri İzmir Karabağlar'da daire olmak üzere toplam 15 tapu kaydı var. 8 bin lira Başkan Yardımcılığı maaşı alan Öznur G. ile eşi, annesi ve babasının son yıllarda toplam 48 gayrimenkule sahip olması duyanları hayrete düşürdü. Hiçbir geliri olmayan ev kadını annesinin bile 15 ayrı gayrimenkulü bulunan, ailesiyle birlikte yaklaşık 50 milyon liralık servete ulaşan Öznur G.'nin, 500 bin lira değerinde lüks bir otomobili de var. Öte yandan Öznur G.'nin eski eşi Şahin D. 2007'de Aydın 'ın Söke ilçesinde otomobilinde 75 gram esrar yakalatmıştı. O araçta bulunan Öznur G. hakkında işlem yapılmazken, Şahin D. Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Savcılığa ifade vermeye gelen şüpheliler, beraberindekilerle birlikte adliye koridorunda görüntülendi.

TECAVÜZ ŞÜPHELİLERİ SAVCIYA İFADE VERDİ

SABAH'ın haberiyle gündeme gelen tecavüz skandalının ardından başlatılan hem adli hem de idari soruşturma sürüyor. İdari soruşturma çerçevesinde, geçen Salı günü, İçişleri bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 müfettişe ifade veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, dün adli soruşturma için ifade vermek üzere, mağdur S.T.'nin "Bana birlikte tecavüz ettiler" dediği DİBEL Müdür Öner Ç. ile Didim Adliyesi'ne geldi. S.T.'nin şikayetinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra, dün öğle saatlerinde Öner Ç. ve avukatı ile birlikte, resmi plakalı araçla adliyeye gelen Ahmet Deniz Atabay, bir süre bekledi. Ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Selahattin Baysal'a yaklaşık 1.5 saat ifade verdi. Cumhuriyet savcısı ardından Öner Ç.'nin ifadesini aldı. İki şüpheli, ifadelerin tamamlanmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere savcılık tarafından serbest bırakıldı. Atabay adliyeye geldiği resmi plakalı belediye aracıyla ayrıldı. (Sabah)