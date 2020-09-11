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Didim Belediye Başkanı istismar iddiasıyla tutuklandığı iddia edilmişti! Açıklama geldi

İHA |  11 Eylül 2020 Cuma - 12:15 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 13:04

İş isteyen kadına tecavüz ettiği iddia edilen CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tutuklandığı iddia edilmişti. Atabay, o iddialarla ilgili açıklama yaparak, "Görevimin başındayım" dedi.


Kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay bu sabah gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı iddia edilmişti. Atabay o iddilara cevap vererek "Görevimin başındayım" ifadelerini kullandı.
 
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hakkında çıkan iddialara yanıt vermesinin ardından bugün de başka bir iddia ortaya atıldı. Başkan Atabay’ın tutuklandığı yönünde çıkan haberler Aydın gündeminde bomba etkisi oluştururken, konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Atabay, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. “Başkan Atabay, tutuklandı” şeklinde çıkan haberlerin kumpas çetesinin yalanlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Atabay; “Ben görevimin başındayım. Kaymakam Bey ve Emniyet Müdürlüğü ile de görüştüm. Bu kumpas çetesinin uydurduğu yalan. Bunların haysiyetleri bu kadar. Bu tip hareketleri ile nasıl bir kumpas kurmaya kalktıklarını halkımız da görmektedir” dedi.
 

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