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Didem Soydan ve Burak Deniz ile ilgili flaş açıklama! Ayrıldılar mı?
Didem Soydan'ın, 'Maraşlı' dizisinde oynayan sevgilisi Burak Deniz'in rol arkadaşı Alina Boz ile samimi pozlarını kıskanarak kavga çıkardığı iddia edildi. Ünlü modelden 'kavga' ve 'ayrılık' iddiasına yanıt geldi.
Model Didem Soydan (36) ile kendisinden yedi yaş küçük oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz ağustosta aşk yaşamaya başlamış, sürpriz birliktelik ikilinin hayranlarını şaşırtmıştı.
Model Didem Soydan (36) ile kendisinden yedi yaş küçük oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz ağustosta aşk yaşamaya başlamış, sürpriz birliktelik ikilinin hayranlarını şaşırtmıştı.