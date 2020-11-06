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Didem Soydan hastaneye kaldırıldı, Burak Deniz saatlerce bekledi!

Didem Soydan hastaneye kaldırıldı, Burak Deniz saatlerce bekledi! Burak Deniz'le yeni bir aşka yelken açan Didem Soydan, apandisit nedeniyle acile kaldırıldı.
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