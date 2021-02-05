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Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti

Model Didem Soydan, oyuncu Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını sosyal medyada ifşa etti. Soydan, yaptığı açıklamayı yanlış anlayan oyuncunun kendisini engellediğini söyledi.

Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden mesaj yayınlayan Didem Soydan, açıklamasında Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'da yaptığı "Mücbir Sebepler" adlı programı geçirdi.
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