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Didem Soydan, arkadaşı Aslı Yılmaztürk'ün ölümü üzerine yeni karar aldı
Tatil için Muğla'ya giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, evinde ocaktan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yakın arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan model Didem Soydan, "Aslı'nın bana Twitter'ı kapatmamla ilgili tavsiyesi vardı onu uygulama zamanı" diyerek, hesabını kapatma kararı aldı.
Aslı Yılmaztürk, bir süre önce tatil amaçlı İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine geldi. Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.