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Didem Soydan affetmedi! 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Model Didem Soydan, sosyal medyada bir takipçisinin kendisine küfür ettiğini belirterek, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Soydan'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soydan'a mesaj atan kişinin kimliği tespit edildi.
Didem Soydan, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.