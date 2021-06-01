Didem Kınalı zor durumda! Cipini satıyor...

Daha önce yaptığı bir röportajda, kira ve elektrik faturalarını ödeyemediğini ve yardım için e-devlet başvurusu yaptığını açıklayan oryantal Didem Kınalı, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı. Didem, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini satmak istediğini ve bir oto galerisine bıraktığını söyledi. Kınalı'nın ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model Land Rover cipin 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Oryantal Didem Kınalı, daha önceki pandemi nedeniyle işsizlikten yakınmış ve "Dans okulumu kapattım. Hiçbir gelirim yok, zor durumdayım. Bir yıldır çalışıyorum. Faturalarımı menajerim ödedi, borcum da çoğaldı" diye açıklamada bulunmuştu.

Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses 'in bir döneme damga vuran programı 'İbo Show'da ettiği danslarla adından söz ettirmişti.

"ARABAMI SATACAK KONUMDA DEĞİLİM"

"Covid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı için arabasını satacağı" haberleriyle gündem olan Didem Kınalı, “Evet, biraz daha dayanabilirim hazıra dağ dayanmaz. Dört aydır çalışmıyorum. Ama ilerde ne olur, Allah bilir. Ama şu an çok şükür arabamı satacak bir konumda değilim. Ben anneme yeğenlerime ve kendime bakıyorum o yüzden çalışmam lazım” demişti.

Seçkin Şenvardar/Milliyet