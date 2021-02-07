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Didem Kınalı Bülent Serttaş ile ilgili konuştu
Oryantal Didem, geçtiğimiz hafta konuk olduğu 'İbo Show' programında yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Didem, "Yıllar sonra ‘İbo Show’a çıktın, dans ettin. Bülent Serttaş’ın sen dans ederken başını başka tarafa çevirmesi olay oldu. Ne hissettin o an?" sorusuna da cevap verdi.
Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, o görüntüler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.