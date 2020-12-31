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Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendi

Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendi Bir döneme damga vuran Didem Erol, sürpriz bir kararla Amerika’ya yerleşmişti.
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