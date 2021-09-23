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Dicle Üniversitesinin eski rektörü ile yardımcısına FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 10:01 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 10:01

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


 Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Saraç, Sır, eski  rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici, Ses ve  Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.
 
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların  cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
 
Üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunma yapan Saraç, FETÖ  üyeliğine ilişkin somut bir delil olmadığını ileri sürdü.
 
Görev yaptığı dönemde kadrolaşma iddiasının gerçek dışı olduğunu öne  süren Saraç, savunmasında şunları söyledi: "Hakkımda beyan veren kişiler ya rektör olduğum dönemde karşıma aday  olmuş veya karşıdaki adayın etrafında bulunmuş insanlardır. Dolayısıyla  husumetten kaynaklı beyan vermiş olabilirler. Kadrolaşma iddiası gerçek değildir.  Uzun süren yargılanma nedeniyle mağdur durumdayım, bir an önce mağduriyetimin  giderilerek beraatimi talep ediyorum."
 
Dönemin rektör yardımcıları Sır, Eyigün ve Bilici de üzerlerine isnat  edilen suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
 
Mahkeme, eski rektör Ayşegül Jale Saraç ve yardımcısı Aytekin Sır'ın  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına  çarptırılmasına, Eyigün ve Bilici'nin ise beraatine karar verdi.

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