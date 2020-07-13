Dicle Üniversitesi 242 sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır? Dicle Üniversitesi personel alımı ilanı!

Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne 242 sözleşmeli personel alınacak. Hemşire, diyetisyen, laborant, ebe, röntgen teknisyeni, psikolog, eczacı, fizyoterapist, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarında yapılacak alımlar için ilan Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Dicle Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Dicle Üniversitesi personel alımı ilanı...

Dicle Üniversitesi Hastanesi 242 sözleşmeli personel alıyor. Dicle Üniversitesi Hastanesi sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi yayımlanan ilanına göre, hemşire, diyetisyen, laborant, ebe, röntgen teknisyeni, psikolog, eczacı, fizyoterapist, sağlık teknikeri ve sağlık personeli kadrolarında 242 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru yapacak adaylardan lisans mezunları için 2018 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2018 KPSS- P94 sınavına girmiş olma şartı aranıyor.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dicle Üniversitesi personel alımı başvuruları http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacak. Başvurular 23 Temmuz 'da sona erecek.

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Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacak. Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2018 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) ve Lise için 2018 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Yerleştirme sonuçları 15 iş günü içerisinde Dicle Üniversitesi'nin http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecek. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 iş günü içerisinde İşe

başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.