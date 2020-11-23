Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) personel alıyor!

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten Dicle Kalkınma Ajansına 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel alınacak. Peki, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DİKA personel alımı başvuru şartları ve son başvuru tarihi...

Batman, Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, Mardin Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten ajansta, 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel istihdam edilecek.

Sınavda başarılı olan uzman personel, söz konusu 4 ilden birinde, hukuk müşaviri ve iç denetçi ise ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin'de görev yapacak.

DİKA PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden 14-25 Aralık döneminde gerçekleştirebilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 30 Aralık'ta DİKA'nın internet sitesinden (www.dika.org.tr) ilan edilecek.