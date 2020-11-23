Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) personel alıyor!

Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten ajansta, 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel istihdam edilecek.
Sınavda başarılı olan uzman personel, söz konusu 4 ilden birinde, hukuk müşaviri ve iç denetçi ise ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu Mardin'de görev yapacak.
DİKA PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden 14-25 Aralık döneminde gerçekleştirebilecek.
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava katılmaya hak kazananların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 30 Aralık'ta DİKA'nın internet sitesinden (www.dika.org.tr) ilan edilecek.