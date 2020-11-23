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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) personel alıyor!

23 Kasım 2020 Pazartesi - 10:08 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 10:08

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten Dicle Kalkınma Ajansına 7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel alınacak. Peki, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DİKA personel alımı başvuru şartları ve son başvuru tarihi...


Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Mardin, Batman Siirt ve Şırnak illerini kapsayan TRC3 bölgesinde faaliyetlerini yürüten ajansta,  7 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi olmak üzere toplam 9 personel istihdam  edilecek.
 
 
Sınavda başarılı olan uzman personel, söz konusu 4 ilden birinde,  hukuk müşaviri ve iç denetçi ise ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu  Mardin'de görev yapacak.
 
DİKA PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Adaylar başvurularını "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden  14-25 Aralık döneminde gerçekleştirebilecek.
 
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınava katılmaya hak  kazananların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 30 Aralık'ta  DİKA'nın internet sitesinden (www.dika.org.tr) ilan edilecek.
 
 
 
 
 
 

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