DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM tarih verdi, 2021 Diyanet DİB-MBSTS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih…

DİB MBSTS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) hakkında sınav sonuçları merak ediliyor. 2021-DİB-MBSTS sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, Peki, DİB-MBSTS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DİB-MBSTS sonucu için tarih verdi!

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), bugün belirlenen merkezlerde gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nda (2021-DİB-MBSTS) 90 dakika süre verilecek. 90 dakikada gerçekleşecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Peki, DİB-MBSTS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklanır? İşte tüm merak edilenler...

DİB-MBSTS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılacak olan DİB-MBSTS sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 05.05.2021 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının sonrasında adaylar sorgulamalarını gerçekleştirecek.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından ilan edilecek, adayların adresine ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile birlikte öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru veya yanlış cevap sayıları ile adayın aldığı puan yer alacaktır. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DİB-MBSTS sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile beraber; sınav sorularına itiraz eden adaylar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfası üzerinde yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanıp ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.