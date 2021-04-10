DİB MBSTS sınav süresi ve saati! DİB MBSTS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika? 10 Nisan 2021 Diyanet sınavı

DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için aramalar arttı. DİB-MBSTS sınav süresi, saat gibi detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. İşte DİB-MBSTS sınav süresi...

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı bugün yapılacak. ÖSYM tarafından uygulanacak DİB-MBSTS sınavı saat kaçta, kaç dakika sürecek gibi sorulara da yanıt aranmaya başladı. İşte detaylar…

DİB-MBSTS SAAT KAÇTA, SÜRESİ?

DİB-MBSTS sınavı 10 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 14:45'te başlayacak ve adaylar saat 14:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Toplam 90 dakika olacak ve 14.45'te başlayacak olan sınav saat 16.15'te sona erecek.

Salonda sınav evrakının dağıtılmasının ardından adayların sınav süresinin ilk 65 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 65 dakikası bitene kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı ise geçersiz sayılacaktır.