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Di George sendromlu Neda müzik tutkusuyla hayata bağlandı

13 Haziran 2021 Pazar - 17:10 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 17:10

Nadir görülen Di George sendromu (DGS) ile dünyaya gelen 9 yaşındaki Neda Naz Kasırga, yaşadığı Konya'da, müziğe olan ilgisiyle hayata sımsıkı bağlandı. Konya'da yaşayan Neda Naz Kasırga'nın annesi Sevda Aydın, "Neda, beşincisi düzenlenen Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda 'özel kategori'de yarıştı. Neda yarışma boyunca sonucu heyecanla takip etti, grupta 19 özel yarışmacı arasından oyları alarak birinci oldu.


Di George sendromlu Neda müzik tutkusuyla hayata  bağlandı. Kızı Neda Naz Kasırga'nın doğumundan kısa süre sonra bazı sorunlar  olduğunu gözlemleyen anne Sevda Aydın, bunun üzerine doktora başvurdu ve yapılan  tetkikler sonucunda 1 yaşındayken kızının DGS hastası olduğunu öğrendi.

Doktorların tavsiyesiyle bir süre önce keman çalmaya başlayan Neda, öğretmenlerinin desteğiyle kendini geliştirerek katıldığı yarışmada kategorisinde  birinci oldu.

İngilizce öğretmeni anne Sevda Aydın, AA muhabirine, kızının  tedavisiyle daha iyi ilgilenebilmek için mesleğine ara vererek tüm zamanını  kendisine ayırdığını söyledi.

Daha önce bu hastalığın adını dahi duymadığını, hastalığı Neda ile  öğrendiğini dile getiren Aydın, "Bu hastalığın getirdiği bazı sağlık sorunları  oluyor ve her çocukta farklı ilerleyebiliyor. Neda'da kalp rahatsızlıkları,  konuşma güçlüğü, doğuştan tek böbrekli ve enfeksiyona çok açık olması gibi  problemlerimiz oldu. Neda, 4 yıl süren eğitimler ve tedaviler sonucu gelişim  gösterdi." dedi.

Aydın, devam eden tedavilerin yanında doktorların Neda'ya bir hobi  edinmesini tavsiye ettiklerini, bu bağlamda farklı hobilerle uğraştığını anlattı.

Neda'nın müziğe ilgi duyduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Neda'nın küçüklüğünden itibaren müzik aletlerine ilgisi vardı, benden  müzik aletleri almamı isterdi hep. İlkokula başladığımızda okul müdürümüz, müzik  kursu açılacağını söyledi. Neda'ya gitar mı kemanı mı istediğini sordum, o da  kemanı seçti ve ona çok sevdiği mor kemanını aldık. Neda'nın müzik sayesinde  kendine duyduğu özgüven ortaya çıktı. Neda öfke nöbetlerinde hep kemanına  sarıldı, sebepsiz ağlamalarında odasına kapanıp kemanını çalardı, müzik onun  kendi kendini tedavi etme şekliydi."

Aydın, Neda'nın müzik aşkının gün geçtikçe arttığını ve "mor kemanlı  kız" olarak anılmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Neda'ya okulda öğrendikleri yeterli gelmiyordu, okuldan sonra evde de  internetten farklı parçalar bulup çalmaya çalışıyordu. Video çekip müzik  öğretmenimiz Eylül Yılmaz'a atıyorduk ancak öğretmeni Neda'ya parça  yetiştiremiyordu. Öğretmenimizin de ilgisiyle Neda kendini ilerletti. Yeni tip  koronavirüs salgınıyla kursa ara vermek durumunda kaldık. Neda bu duruma çok  üzüldü ancak çalışmalarına düzenli şekilde evde devam etti, hiç bırakmadı."

"Yarışma onun için bir dönüm noktası oldu"

Sınıf öğretmeni Melike Çevik'in kendilerine Milli Eğitim Bakanlığı  destekli Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda açılan "özel  kategori"den bahsettiğini anlatan Aydın, Neda'nın bunu heyecanla karşıladığını, müzik öğretmeninin de yönlendirmesiyle yarışma için çalışmalara başladıklarını  aktardı.

Neda'nın beşincisi düzenlenen Uluslararası Genç Yetenekler Müzik  Yarışması'nda "özel kategori"de yarıştığını ve 19 özel yarışmacı arasından  birinci olduğunu bildirdi.

Aydın, Neda'nın yarışmadan sonra çok güzel bir yol katettiğini dile  getirerek, "Yarışma onun için bir dönüm noktası oldu. Yapabildiğini ve  kazanabildiğini görünce bir de sosyal medya hesapları da açınca kendini göstermek  adına daha özverili çalışıyor." diye konuştu.

9 yaşındaki Neda Naz Kasırga ise ilk zamanlar zorlansa da pes etmeden  çalışarak keman çalmaya devam ettiğini, başarısında annesinin ve ailesinin  desteklerinin büyük önem taşıdığını anlattı.

Neda, en büyük hayalinin annesiyle keman düeti yapmak ve astronot olup  uzayda yıldızlara keman çalmak olduğunu sözlerine ekledi.

"DGS'de doğru ve erken tanı büyük önem taşıyor"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim  Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak da 22. kromozomda bir bölgenin kaybıyla ortaya çıkan  DGS'nin bölgedeki hasara göre kişiden kişiye farklı klinik sonuçlar  gösterebildiğini anımsattı.

DGS'nin bölgedeki silinmeye bağlı farklı hastalıkları doğurduğunu  anlatan Koçak, şöyle devam etti:

"Kalpte ve böbrekte sorunlar oluşabiliyor, hastanın timus bezi  olmayabiliyor, bu nedenle enfeksiyon hastalıklarına kolay yakalanabiliyor,  kalsiyum düşüklüğüne bağlı konvulziyon adı verilen kasılma nöbetleri  yaşanabiliyor, yüz görünümünde bazı farklılıklar yaşanabiliyor. DGS'de tamamen  bulguları yok etme yolunda değil ortaya çıkan anomalileri azaltma yönünde  tedaviler uygulanıyor. Bazen DGS'ye bağlı ortaya çıkan rahatsızlıklar farklı  hastalıklarla karıştırılabiliyor, hastalarda doğru ve erken tanı büyük önem  taşıyor."

 

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Di George sendromlu Neda DGS
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