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DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

AA / DHA |  20 Haziran 2019 Perşembe - 12:20 | Son Güncelleme : 20 06 2019 - 12:50

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan Kamile Kayır'ın da arasında bulunduğu 7 kişi yakalandı.


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin  talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu  avukatlarına yönelik çalışma başlattı.
 
Söz konusu soruşturma kapsamında Kağıthane'de bir örgüt hücresine  düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri"  kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan "Derya" kod  adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede,  Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül  gözaltına alındı.
 
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital  malzeme ele geçirildi.
 
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu." dedi.
 
Bakan Soylu Fatih'te düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Soylu bu sabah İstanbul'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan bir DHKP/C'li teröristin yakalandığını söyledi. Soylu, "Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. Dün Tunceli'de ondan önceki gün Şırnak'ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu'da kurduğumuz hatla." diye konuştu.
 
 
  
 

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