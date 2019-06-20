DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan Kamile Kayır'ın da arasında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

