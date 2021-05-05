DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSMY DHBT sonuçları 2021

DHBT sonuçları belli oldu. KPSS kapsamında Nisan ayında düzenlenen KPSS DHBT sonuçları merak ediliyordu, ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. KPSS DHBT sonuçlar ve cevap kağıtları bugün resmi site üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…
DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması şöyle;
"11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır."
"Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."