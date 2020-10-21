ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 16 Ekim'de tamamlandı. ÖSYM DHBT sınavına başvuru yapamayanlar için geç başvuru sürecini başlatacak. Peki, DHBT sınavı ne zaman? DHBT geç başvuru ne zaman? 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi ve DHBT çıkmış sorular...

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi adaylar tarafında merak ediliyor. DHBT başvurusu 6 - 16 Ekim tarihleri arasında ÖSYM tarafından alındı. ÖSYM başvurusunu yapamayan adaylar için DHBT geç başvuru sürecini başlatacak. Peki, DHBT sınavı ne zaman? DHBT geç başvuru ne zaman? 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi ve DHBT çıkmış sorular...

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları, 16 Ekim'de sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuru yapamayanlar için ÖSYM geç başvuru sürecini başlatacak.

DHBT GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı geç başvuruları 24 Ekim'de alınacak. Başvuru yapamayan ya da bilgilerini güncellemek isteyen adaylar 24 Ekim 23.59'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DHBT geç başvurusu, https://ais.osym.gov.tr" adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Başvurular 24 Ekim'de aktif olacak.

DHBT SINAVI NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 27 Aralık tarininde yapılacak. Adayların sınava giriş belgeleri de son 1 hafta kala açıklanacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre DHBT sonuçları ise 27 Ocak 2021'de açıklanacak.

DHBT DENEME SINAVI

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) DHBT sınavına yönelik online deneme sınavı düzenliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ’nın Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alımlarında yapmış olduğu yeterlilik sınavı yerine yapılan DHBT'de ilk kez açıktan veya sözleşmeli olarak atanacaklarda, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliliğe sahip olma şartı aranıyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen söz konusu sınavın yeterlilik sınavlarından farklı yanları olduğu, ezberci sistem yerine mantık, akıl yürütme ve yoruma dayalı olması nedeniyle sınava girecek adaylarımızın sınav ve sınav sürecine ilişkin bilgi sahibi olmaları amacıyla deneme sınavları gerçekleştiriliyor.

Sınavdaki başarılarına katkı sağlamak amacıyla, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "DHBT Deneme Sınavı" yapılmasına karar verildi.

İnternet üzerinden ve ücretsiz olarak yapılması planlanan deneme sınavı ile adayların DHBT'ye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesine yardımcı olmak amaçlanıyor.

DHBT DENEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi DHBT online sınavı -21-22-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

ÜCRETSİZ DHBT DENEME SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

- Kur’an Kursu Öğreticileri Adayları

- İmam Hatipler Adayları

- Müezzin-Kayyım Adayları

DHBT SINAV SÜRESİ VE ŞEKLİ:

- DHBT deneme sınavı içeriği gerçek sınavda olduğu gibi 20 tane DHBT 1 ve 20 tane DHBT 2 konularından oluşmaktadır.

- DHBT deneme sınavı internet üzerinden (uzaktan eğitim) yapılmaktadır.

- DHBT deneme sınavı süresi 60 dk.'dır.

DHBT SINAV KONULARI

DHBT-1 KONULARI

1.İslam İnanç Esasları

2.İslam İbadet Esasları

3.Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

4.Siyer

5.İslam Ahlakı

DHBT-2 KONULARI

1.Tefsir

2.Fıkıh

3.Hadis

4.Akaid & Kelam

5.İslam Tarihi

6.Dinler ve Mezhepler Tarihi

7.Dini Hitabet