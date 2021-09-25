DHBT sınavı ne zaman, 2022’de DHBT sınavı olacak mı?

DHBT sınavı ne zaman? Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı koronavirüs nedeniyle ertelenince DHBT sınavı bu yıl 11 Nisan’da yapıldı. Peki, yeni yıla az bir süre kala adaylar bu yıl DHBT sınavı olacak mı, sorusuna yanıt arıyor.

DHBT sınavı arayışları yoğunlaştı. 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için alınan erteleme kararının ardından, yeni sınav tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaş yeni yıla az bir süre kala DHBT sınavı ne zaman yapılacak, DHBT bu yıl olacak mı?

DHBT SINAVI NE ZAMAN, 2022 YILINDA OLACAK MI?

Pandemi nedeniyle ertelenen DHBT bu yıl 11 Nisan'da yapıldı.

DHBT iki yılda bir yapılır, en son 2020 DHBT sınavı 2021 yılında yapıldı, yani bir sonraki DHBT sınavı 2022’de de yapılması bekleniyor. Ancak nihai tarih ÖSYM tarafından verilecek takvimle belli olacak.

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ NEDİR?

DHBT'ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir

DHBT'ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.