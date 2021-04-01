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DHBT sınav giriş belgesi erişime açıldı! DHBT sınav yeri sorgulama

01 Nisan 2021 Perşembe - 16:14 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 16:14

DHBT giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM yaptığı DHBT sınav yerlerinin açıklandığını duyurdu. 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için DHB sınav yerleri belli oldu. İşte DHB giriş belgesi sorgulama ve alma ekranı...


DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DHBT GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI 

11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

 

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