DHBT geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuru kılavuzı!

2020 KPSS DHBT geç başvuruları başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Aralık ayının 27'sinde gerçekleşecek olan DHBT sınavına girmek isteyen adaylar bugün geç başvuru yapabilecek. Peki, 2020 KPSS DHBT geç başvuru nasıl yapılır? DHBT geç başvuru ücreti ne kadar?

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde başvuru yapamayan adaylar bugün geç başvurularını yapabilecek. DHBT geç başvuruları başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar bugün başvurularını 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Peki, 2020 KPSS DHBT geç başvuru nasıl yapılır? DHBT başvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS DHBT geç başvuru yap…

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2020-KPSS DHBT geç başvuruları 24 Kasım 2020 tarihinde 10.00-23.59 saatleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden, aday işlemleri bölümünden yapılacak. Başvurular saat 10.00'da başlayacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Başvuru yapacak olan adayların 2020-KPSS DHBT başvuru kılavuzunu incelemesi gereklidir.

DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

DHBT sınavının normal başvuru sürecinde alınan ücret 80 TL. Geç Başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenir. 2020 KPSS DHBT sınav ücreti 120,00 TL'dir.

2020-KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT ÖNLİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS DHBT ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DHBT NE ZAMAN?

27 Aralık 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Sınav 60 dakika sürecektir. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.