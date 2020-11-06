DHBT başvurusu nasıl yapılır? 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları başladı!

ÖSYM 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS DHBT sınavına başvurular bugün itibariyle alınmaya başlanacağını belirterek, 2020-KPSS Kılavuzlarında erişime açıldığını duyurdu. Peki, KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS DHBT başvuru kılavuzu ve diğer detaylar…

KPSS DHBT başvuru süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri olarak görev almak isteyen adaylar sabırsızlıkla DHBY başvurularını bekliyordu. Sınava başvurular, 06-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ÖSYM DHBT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DHBT 2020 NE ZAMAN?

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

2020 KPSS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

HES KODU ALMAK ZORUNLU

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.