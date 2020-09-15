DHBT başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS DHBT başvurusu…

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak için DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) Sınavına girecek olan adaylar, 2020 DHBT başvurusu ne zaman, sorusuna yanıt arıyor. İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi adayları ÖSYM tarafından uygulanan DHBT sınavı ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Peki, DGBT başvuruları ne zaman 2020?

2020 KPSS DHBT sınavı, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi kadrolarına geçişin ilk şartı olduğundan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar sınav tarihi ve başvuru tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2020 DHBT başvuru tarihi ne zaman?

2020 DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınacak. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için ise KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.

Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir. Dolayısıyla 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında KPSS ortaöğretim başvurularını yapmaları gerekiyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

2020-KPSS Ortaöğretim ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunuyor Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacak. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.