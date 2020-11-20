DHA'dan iftiralara cevap

Karanlık odaklar tarafından yönlendirilen ve medya dedikoduları yazan bir internet sitesi, Demirören Haber Ajansı (DHA)'na saldırmayı alışkanlık haline getirdi. Yalanlarıyla birçok kez tazminata mahkum olan bu site, ajansımız bünyesinden ayrılan çalışanlar üzerinden karalamaya yönelik yayınlarını aralıksız sürdürmektedir.

Bu internet sitesi, her şirkette olabilecek ayrılıkları, yüzlerce çalışanı olan DHA 'nın itibarını zedelemeye yönelik iftira kampanyasına dönüştürdü.

Maksatlı yazılarına devam ederek doğru, tarafsız ve kaliteli haber ciliğiyle Türkiye'nin saygın medya kuruluşları arasında yer alan DHA, saldırıları sürdüren bu site hakkında daha önce olduğu gibi yasal yollara başvurmaya devam edecektir.

Sıcak gelişmeleri anında duyuran DHA, canlı muhabir bağlantılarıyla Türkiye’nin gündeminde önemli yer tutmaktadır.

Çıkar odakları tarafından hedefte tutulan ve gizli odaklar tarafından yönetilen bu dedikodu sitesi DHA’daki ayrılıkları yazarken, kadroya yeni katılan arkadaşlarımızla ilgili tek bir satır etmekten kaçınmaktadır.

Bu da DHA’ya karşı yıpratma kampanyasına giren çıkar odaklarının neyi amaçladıklarını açıkça gözler önüne sermektedir.

DHA, bu asılsız ve maksatlı yayınlarla ilgili hakkını geçmişte olduğu gibi hukuki yollardan aramaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.