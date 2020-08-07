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DGS'ye 390 bine yakın aday katılacak

07 Ağustos 2020 Cuma - 11:11 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 11:11

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için 9 Ağustos Pazar günü yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) 389 bin 308 adayın katılacağını bildirdi.


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 9 Ağustos'ta düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim  Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS)  ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Sınav başvurularının 9-17 Haziran'da alındığını anımsatan Aygün, "İki  yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam  ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak  DGS'ye toplam 389 bin 308 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza  şimdiden başarılar diliyorum." dedi.
 
120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını,  adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, testlerde çoktan seçmeli  soruların yer alacağını kaydetti.
 
Aygün, gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika  önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylara, saat  10.00'dan sonra içeriye alınmayacakları uyarısı yaptı.
 
Sınavda corona virüs önlemleri alınacak
 
ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları yaptıklarını bildiren Aygün,  corona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:
 
"Sınav binalarının veya okulların sınavdan önce detaylı temizliği  yapılacak ve dezenfekte edilecek. Corona virüs önlemleri kapsamında adaylara sınav  binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.  İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler.  Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de  dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de  gelebilecekler.
 
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için  adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak.  Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal  mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul  bahçeleri girişinde ya da önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin  çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."
 
ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere  geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de  ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulduğunu anımsattı.
 
Sonuçlar 9 Eylül’de açıklanacak
 
Pazar günü düzenlenecek 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021  eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
 
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve  sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik  not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli  katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
 
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile  yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak  bilgisayar ortamında yapılacak.
 
DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav  sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin  "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından  öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
 

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