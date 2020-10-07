DGS üniversite kayıtları ne zaman? 2020 DGS kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını yayınladı. Adaylar, sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden görüntüleyebiliyor. DGS tercih sonuçlarının sona ermesinin ardında, DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, soruları merak edilip, araştırılmaya başlandı. DGS kayıtları 2020...

DGS üniversite kayıtları ne zaman? 2020 DGS kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? DGS ile yükseköğretim programlarına yerleşen öğrencilerin tercih sonuçları açıklandı, adaylar yerleştikleri üniversitelere kayıtlarını yapabilecek. İşte DGS üniversite kayıtları hakkında merak edilenler…

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'nin yayınladığı sayısal bilgilere göre sınava giren adaylardan 208.046 kişi tercih işlemlerini gerçekleştirdi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Ekim 2020 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN? 2020

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.



E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.



Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Öğrenciler, DGS kayıtları için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.