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DGS üniversite kayıt tarihleri belli oldu! DGS üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir, kayıtlar ne zaman nasıl yapılır?

DGS üniversite kayıt tarihleri belli oldu! DGS üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir, kayıtlar ne zaman nasıl yapılır?