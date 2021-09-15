DGS üniversite kayıt tarihleri belli oldu! DGS üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir, kayıtlar ne zaman nasıl yapılır?

14 Eylül Salı günü DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih sonuçları sonrası DGS üniversite kayıtları gündeme geldi. DGS puanı ile üniversiteye yerleşen öğrenciler DGS üniversite kayıtları için gerekli belgeler nedir, kayıtlar ne zaman nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 20211?
Kayıt işlemleri, 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, ''https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit'' üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
DGS ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ