DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? DGS taban puanları 2020…

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıkladı. ÖSYM Sınav takvimine göre 9 Eylül’de açıklanması beklenen DGS, 7 Eylül’de erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri başladı. Önlisans eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin açıkladığı tercih kılavuzuna göre boş kontenjanlara tercihlerini yapacak. Peki, DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS sonuçları açıklandı. 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. DGS sonuçlarını kontrol eden adaylar, tercih işlemlerini ve taban puanları araştırmaya başladı.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2020-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Ancak 2019 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarından fikir edinebilirsiniz.

DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS boş kontenjanlar listesi de henüz açıklanmadı.

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