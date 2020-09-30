Üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunlarının katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tercihler devam ediyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin DGS tercihleri için son günlere girildi, Adaylar tercih işlemlerinin tamamladıktan sonra ÖSYM'nin DGS tercih sonuçlarını bekleyecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS tercihlerinin sona ereceği tarih...
DGS için adaylar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
2020 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
DGS tercih işlemleri2 Ekim 2020 tarihine kadar yapılabilecek.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından (ais) yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak tercih işlemleri sayfasından puan durumu ve üniversite kontenjanına göre uygun olan üniversiteler sırası ile seçilir.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2 Ekim 2020 tarihinde DGS tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra DGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.