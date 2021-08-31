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DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Ağustos 2021 Salı - 10:49 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 10:49

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için DGS tercih başvuruları devam ediyor. DGS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylar son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021-DGS tercih işlemlerinde son durum...


2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih başvuruları devam ediyor. Adaylar, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr sayfasından tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Adaylar kılavuzda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021-DGS tercih işlemlerinde son durum...
 
2021 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.
 
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR? 
 
27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.
 
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.
 
DGS TABAN PUANLARI
 
DGS taban puanlarına 2020 yılına ait verilerden bakabilirsiniz.
 

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