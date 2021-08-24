DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM Dikey geçiş sınavı tercih robotu aktif oldu mu?

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, DGS tercihleri başladı mı? DGS tercih kılavuzu, tercih yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS sonuçlarını öğrenen adaylar ÖSYM tarafından ilan edilecek tercih kılavuzuyla üniversite tercihlerini yapacaklar. 2021 Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu ile ilgili merak edilenler…

DGS tercihleri başladı mı, Dikey Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman? Dikey geçiş hakkını kullanacaklar geçtiğimiz günlerde DGS’ye girdi. Sınavın ardından sonuçların da belli olmasıyla öğrenciler gözlerini tercih sürecine çevirdi. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak ve tercih kılavuzu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül’de sonuçlar açıklanmış, tercihler 25 Eylül’de başlamıştı. Bu yıl sonuçların 11 Ağustos’ta açıklandığı bilindiğinde kılavuzun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

DGS 2020 TABAN PUANLARI…