DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2020? DGS tercihleri 2020 tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 2020 DGS sınavı sonuçlarını 7 Eylül'de açıklandı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, DGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu ve DGS tercih işlemleri hakkındaki detaylar…

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS tercihlerine çevrildi. DGS tercih başvuruları, ÖSYM tarafından açıklanacak tarihte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlarına göre gerçekleştirilecek. Peki 2020 DGS tercih başvuruları ne zaman? İşte detaylar…

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Aşağıdan geçen yılki kılavuza erişebilirsiniz.

2019 DGS TERCİH KILAVUZU

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek.