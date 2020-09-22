390 bine yakın adayın katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları eylül ayı başında açıklanmıştı. DGS'ye katılan adayların gözü DGS tercihlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS tercih dönemi hakkında detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 7 Eylül'de açıklanmıştı.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının 2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenen DGS için adaylar tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor.
389 bin 308 adayın katıldığı DGS'de tercih dönemi bekleniyor.
Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri geçtiğimiz yıl sonuçların 25 Temmuz’da açıklanmasının ardından 21 Ağustos’ta başladı. 20202 DGS tercih tarihleri ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu her yıl tercih tarihlerinde yayımlanıyor. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.