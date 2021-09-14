DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı? Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden sonuç ekranı ile öğrenilecek!

ÖSYM tarafından erişime açılacak olan DGS tercih sonuçları merakla bekleniyor. DGS tercih işlemlerini 27 Ağustos-7 Eylül arasında yapan öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi. 2 yıllık önlisans eğitimini lisansa yükselmek isteyenlerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak öğrenilebilcek. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte DGS 2021 tercih sonuçları sorgula ekranı ve detaylar…

DGS tercih sonuçları son 1 haftadır yoğun bir şekilde sorgulanıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS tercih sonuçları sorgula ekranı…

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli değil. DGS tercihleri 2020 yılında 2 Ekim'e kadar alınmış, bu tercihlerin sonuçları ise 7 Ekim’de açıklanmıştı.

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.