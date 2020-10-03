DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlayan adaylar DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM bilgileri...

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devam etmelerini sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri tamamlandı. Adayların gözü DGS yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek ÖSYM'ye çevrildi. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte DGS'ye ilişkin ÖSYM bilgileri...

2 Ekim'de sona eren 2020 DGS tercihlerinin ardından adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak DGS yerleştirme sonuçlarını bekliyor. 9 Ağustos'ta yapılan DGS sınavının, 7 Eylül'de DGS sonuçları açıklanmıştı. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr adresinden tercih işlemlerini gerçekleştirdi.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS yerleştirme işlemi, adayların 2020-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynayacak.

Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecek. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak. 2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerli olacak. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracak.

ÖSYM tarafından 2020 DGS tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

2020-DGS EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU ALINACAK MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek.

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olamayacak. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak.