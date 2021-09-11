DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS 2021 sonuçlarını ne zaman açıklayacak, tarih verdi mi?

ÖSYM tarafından yapılan DGS ardından açıklanan sonuçlara göre tercihlerini yapan adaylar DSG tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. 7 Eylül’de sona eren tercihlerden sonra gözler ÖSYM’ye çevrildi. Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yerleştirme sonuçları sorgulaması yapabilecek. DGS tercih ile ilgili detaylar…

DGS tercih sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt arıyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık fakülteye tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı sonuçları sorgulamasına hızlandırdı. Peki DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak geçmiş yıllar göz önüne alındığında DGS yerleştirme sonuçlarının 12 Eylül'e kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecek.