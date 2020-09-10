DGS tercih kılavuzu açıklandı mı, DGS tercihleri ne zaman yapılacak 2020? (DGS tercih robotu 2020)

DGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından eğitimlerini lisans düzeyindeki bir programla tamamlamak isteyen adaylar gözlerini ÖSYM’den gelecek habere çevirdi. Peki, DGS tercih kılavuzu yayılandı mı? DGS tercihlerini başlayacağı tarih belli oldu mu? İşte DGS tercih kılavuzu ve taban puanları hakkındaki ayrıntılar…

2020 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM'den gelecek haber merakla bekleniyor. DGS tercih kılavuzunun ilan edilmesinin ardından açıklanacak taban puanlar üzerinden tercih yapacak olan adaylar sabırsızlıkla tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak isteyen adaylar, sınav sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. DGS tercih kılavuzu açıklandı mı? DGS taban puanları ve kontenjanlar belli mi?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihleri ile ilgili ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtlarının başlaması nedeniyle en geç 2 hafta içerisinde tercihlerin başlayacağı öngörülüyor.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İLAN EDİLDİ Mİ?

Taban puanlar ve kontenjanlar ise tercih kılavuzunun ilan edilmesiyle belli olacak. DGS tercih kılavuzu açıklanmadı.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA

Meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

DGS SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.